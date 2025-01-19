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Общество

Украинские нацисты хотят убить мэра Одессы, которому на юбилей подарили «русский» торт

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В украинских соцсетях появились угрозы убийства в адрес мэра Одессы Геннадия Труханова, которому на юбилей подарили «русский» торт, пишет «Страна.ua».

По данным издания, 17 января градоначальник отпраздновал 60-летие. Во время торжества ему вручили торт, декорированный книгами известных одесситов: Исаака Бабеля, Михаила Жванецкого, Эдуарда Багрицкого и других.

«В комментариях поднялась волна хейта в адрес Труханова, вплоть до призывов его убийства», – говорится в публикации.

Так, подарок возмутил радикальных активистов, например, Демьян Ганул написал, что «пророссийские черти открыто заигрывают с русскими».

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Труханов неоднократно высказывался против сноса памятников русским деятелям культуры в Одессе.

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