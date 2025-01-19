Украинские нацисты хотят убить мэра Одессы, которому на юбилей подарили «русский» торт

В украинских соцсетях появились угрозы убийства в адрес мэра Одессы Геннадия Труханова, которому на юбилей подарили «русский» торт, пишет «Страна.ua».
По данным издания, 17 января градоначальник отпраздновал 60-летие. Во время торжества ему вручили торт, декорированный книгами известных одесситов: Исаака Бабеля, Михаила Жванецкого, Эдуарда Багрицкого и других.
Так, подарок возмутил радикальных активистов, например, Демьян Ганул написал, что «пророссийские черти открыто заигрывают с русскими».
Труханов неоднократно высказывался против сноса памятников русским деятелям культуры в Одессе.