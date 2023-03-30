Диверсанты, проникшие в Брянскую область с территории Украины в начале марта, опубликовали видеоотчет о нападении, сообщило издание Брянские новости.

В результате случившегося погибли двое местных жителей, один ребенок попал в больницу. Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Судя по опубликованным кадрам, злоумышленники тщательно готовились к нападению, у них было много оружия и боеприпасов, а также бронемашина, которая позволяла им перекрыть дорогу.

Диверсанты зашли в брянские села через лес, миновав ручей. Они остановили машину, в которой ехали пенсионеры, и потребовали развернуться, заявив им о «диверсантах» и сославшись на спецслужбу.

Нападавшие не показали, как они обстреливали автомобили брянцев.