Диверсанты, проникшие в Брянскую область с территории Украины в начале марта, опубликовали видеоотчет о нападении, сообщило издание Брянские новости.
В результате случившегося погибли двое местных жителей, один ребенок попал в больницу. Владимир Путин назвал случившееся терактом.
Судя по опубликованным кадрам, злоумышленники тщательно готовились к нападению, у них было много оружия и боеприпасов, а также бронемашина, которая позволяла им перекрыть дорогу.
Диверсанты зашли в брянские села через лес, миновав ручей. Они остановили машину, в которой ехали пенсионеры, и потребовали развернуться, заявив им о «диверсантах» и сославшись на спецслужбу.
Нападавшие не показали, как они обстреливали автомобили брянцев.
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