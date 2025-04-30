Украинские агенты подорвались при попытке убить ветерана СВО в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске предотвратили теракт против бойца добровольческого батальона Минобороны, сообщила ФСБ.

Убить российского военного планировали уроженец Украины и гражданин Белоруссии. Они действовали по заданию Киева. Им предоставили компоненты для самодельного взрывного устройства и инструкции по его сборке. За это отвечал гражданин Молдавии, который доставил их на микроавтобусе транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию.

Однако несостоявшихся террористов подвели кривые руки. Собранная ими бомба взорвалась и разрушила две квартиры.

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В больницы госпитализировали пять человек, в том числе готовивших теракт. Теперь им грозит от 15 лет лишения свободы.