Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины

В эфире украинского телемарафона Владимира Путина назвали президентом Украины, обратил внимание телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, что телеведущая Ольга Бутко оговорилась, анонсируя телефонный разговор российского лидера с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

«Дональд Трамп пообщается с президентом Украины Владимиром Путиным», — сказала она.

Вскоре она исправилась и сказала, что президент США планирует поговорить с Владимиром Зеленским.

Авторы Mash предположили, что Бутко «что-то знает».