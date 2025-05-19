Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины

В эфире украинского телемарафона Владимира Путина назвали президентом Украины, обратил внимание телеграм-канал Mash.
На кадрах видно, что телеведущая Ольга Бутко оговорилась, анонсируя телефонный разговор российского лидера с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.
Вскоре она исправилась и сказала, что президент США планирует поговорить с Владимиром Зеленским.
Авторы Mash предположили, что Бутко «что-то знает».
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