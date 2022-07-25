Украинская разведка пыталась завербовать летчика в Липецке и угнать самолет

Сотрудникам ФСБ удалось пресечь операцию Украины по угону боевых самолетов ВКС России, часть которой планировалась в Липецке, пишет КП.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сотрудники украинской разведки пытались за деньги завербовать российских военных летчиков, чтобы те посадили самолеты на аэродромы, контролируемые ВСУ.

В частности, злоумышленники писали пилотам в мессенджер и обещали им миллионы, гражданство одной из стран ЕС на выбор, устройство детей в частную школу и открытие валютного расчетного счета.

Выяснилось, что расследователь Христо Грозев нашел двух девушек, которые встретились на железнодорожном вокзале Липецка с курьером из Москвы. Он вез аванс в размере четырех тысяч долларов, эти деньги передать российскому летчику, который якобы согласился на угон.