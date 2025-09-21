Украинцы захейтили певицу Лободу за видео из России

Певицу Светлану Лободу раскритиковали пользователи с Украины за использование видео из России для продвижения новой песни, пишет SHOT.

На днях артистка опубликовала в соцсетях кадры, сделанные в Тобольске. На них мальчик попросил маму вызвать такси после того, как их выгнали из автобуса за агрессивное поведение женщины. Видео стало вирусным.

«Украинцы в бешенстве, что Лобода не поет на украинском», — говорится в публикации.

Также певицу стали ругать за то, что она хайпится на больном ребенке с особенностями в развитии, он учится в коррекционной школе.

Лобода позднее заявила, не знала об этом «хотела поддержать парня».