Украинцы захейтили певицу Лободу за видео из России

Певицу Светлану Лободу раскритиковали пользователи с Украины за использование видео из России для продвижения новой песни, пишет SHOT.
На днях артистка опубликовала в соцсетях кадры, сделанные в Тобольске. На них мальчик попросил маму вызвать такси после того, как их выгнали из автобуса за агрессивное поведение женщины. Видео стало вирусным.
Также певицу стали ругать за то, что она хайпится на больном ребенке с особенностями в развитии, он учится в коррекционной школе.
Лобода позднее заявила, не знала об этом «хотела поддержать парня».