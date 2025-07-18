Граждане Украины всё чаще пытаются попасть в Россию, используя паспорта россиян, в том числе эмигрировавших. В паспорта вклеиваются новые фотографии, после чего документ применяется для пересечения границы. В связи с этим пограничники усилили контроль, пишет MASH.

Схема достаточно проста: документы либо приобретаются у релокантов по договорённости, либо покупаются в даркнете по цене от 100 до 200 тысяч рублей. Иногда документы просто крадут. Речь, как правило, идёт о внутренних российских паспортах — они традиционно проверялись менее строго, чем заграничные, поэтому подмена фотографии могла оставаться незамеченной.

После въезда по такому поддельному паспорту человек мог находиться на территории России до первой серьёзной проверки, в ходе которой подлог обычно вскрывался.

Дополнительную проблему создаёт то, что не все украденные или проданные паспорта релокантов оперативно попадают в базу утраченных документов. Это затрудняет их выявление при пересечении границы.

По информации Mash, в связи с ростом подобных случаев пограничникам было поручено более тщательно проверять внутренние паспорта РФ, особенно на сухопутных участках границы — например, при въезде из Грузии или Казахстана.