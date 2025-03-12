Командование ВСУ больше месяца назад вывело иностранных наемников из курской Суджи и заменила их мобилизованными, пишет SHOT .

В последние дни российские военные берут в плен в основном тех, кого поймали на улицах сотрудники ТЦК (военкоматов). Они рассказали, что командование заранее покинуло Курскую область, когда ВСУ еще контролировали трассу Юнаково – Суджа. За ним последовали наемники.

«Украинское командование прекрасно понимало, что у них не будет обратного пути, поэтому спасло их заранее, заменив на мобилизованных бойцов, которые сейчас массово сдаются в плен или погибают», — говорится в публикации.

Речь идет примерно о 700 мобилизованных.

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По предварительным данным, в Судже по-прежнему остаются до 1500 украинских военных. Среди них 105-я бригада ТРО, 95-я ДШБ.