Украина заранее вывела наемников из Курской области и пригнала взамен мобилизованных

Командование ВСУ больше месяца назад вывело иностранных наемников из курской Суджи и заменила их мобилизованными, пишет SHOT.
В последние дни российские военные берут в плен в основном тех, кого поймали на улицах сотрудники ТЦК (военкоматов). Они рассказали, что командование заранее покинуло Курскую область, когда ВСУ еще контролировали трассу Юнаково – Суджа. За ним последовали наемники.
Речь идет примерно о 700 мобилизованных.
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По предварительным данным, в Судже по-прежнему остаются до 1500 украинских военных. Среди них 105-я бригада ТРО, 95-я ДШБ.