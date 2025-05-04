Украина продолжает угрожать ударом по Москве в День Победы

Украинская власть продолжает намекать на удар по Москве в День Победы, обратило внимание издание «Страна.ua».
Так, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал снимок, на котором запечатлены дроны и пожар на Красной площади.
Кроме того, на фотографии изображен злобный Зеленский и фраза «Этот день мы приближали, как могли» из советской песни «День Победы».
Накануне Зеленский сказал, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые посетят парад Победы в Москве. Многие восприняли это как угрозу.