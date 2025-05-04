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Изображение от bearfotos на Freepik
Новости России

Украина продолжает угрожать ударом по Москве в День Победы

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Украинская власть продолжает намекать на удар по Москве в День Победы, обратило внимание издание «Страна.ua».

Так, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал снимок, на котором запечатлены дроны и пожар на Красной площади.

Кроме того, на фотографии изображен злобный Зеленский и фраза «Этот день мы приближали, как могли» из советской песни «День Победы».

«Хорошо нарисовано», — написал Ермак.

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Накануне Зеленский сказал, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые посетят парад Победы в Москве. Многие восприняли это как угрозу.

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