Появилось очередное косвенное подтверждение высоких потерь ВСУ, которые Киев старается занижать, пишет aif.ru.

Один из Telegram-каналов, ссылаясь на внутренний документ украинского Минздрава, опубликовал отчёт о количестве людей, получивших инвалидность в 2023 году. За этот период инвалидность присвоили более чем 230 тысячам человек, из которых 138 тысяч — мужчины.

Хотя данные представлены по обоим полам без разделения по возрасту для мужчин, статистика всё же даёт интересную картину. Подавляющее большинство новых инвалидов — люди среднего возраста: почти 106 тысяч человек в категории от 40 до 60 лет. Ещё 50 тысяч — люди до 39 лет.

Среди пенсионеров за год инвалидность получили 74 тысячи человек.

Таким образом, можно сделать вывод, что за прошедший год около ста тысяч человек призывного возраста пополнили ряды украинских инвалидов.