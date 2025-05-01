Украина и Европа согласились на 22 условия для завершения конфликта

Киев и Европа согласились на 22 условия в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом в эфире Fox News рассказал спецпосланник президента США Кит Келлог, пишет «Московский комсомолец».

Келлог посетил Лондон, где встречался с представителями Евросоюза и Украины. Там и были согласованы условия.

Спецпосланник заявил, что стороны заинтересованы в полноценном прекращении огня, после которого наступит окончательное урегулирование. Первым шагом к нему может стать договорённость с Россией о прекращении боевых действий на 30 дней.

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По словам Келлога, этого желает президент США Дональд Трамп.