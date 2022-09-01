Четверг, 1 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Украденный смартфон привёл полицейских в Рязани к его похитителю

Изображение от Freepik

В Рязани полицейские задержали рецидивиста с помощью смартфона, который он украл.

Сотрудники отдела МВД по Железнодорожному району Рязани задержали 32-летнего жителя областного центра по подозрению в уличном ограблении. Подробности раскрыли в Управлении МВД по Рязанской области.

31-летний местный житель рассказал полиции, что подвергся нападению неизвестного на улице. Пострадавший внезапно получил сзади удар по голове и упал. Неизвестный отобрал у него сумку с сотовым телефоном и деньгами – 5900 рублей.

Полицейские в ходе специальных технических мероприятий выяснили, что похищенным телефоном стали пользоваться. Затем они вычислили человека, у которого оказался смартфон.

Вскоре установили причастность к ограблению 32-летнего рязанца, ранее судимого за разбойное нападение и вымогательство. За эти преступления мужчина свыше 8 лет провёл в местах лишения свободы. Освободился он недавно.

Подозреваемого нашли и задержали. Следователи ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудили против рецидивиста уголовное дело по статье о грабеже. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый взят под стражу.

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