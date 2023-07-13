Уклонистам от армии могут запретить пользоваться «Госуслугами» и ходить в МФЦ

Данная мера направлена на то, чтобы люди не игнорировали повестки в военкомат.

Идею озвучил профессор Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По его словам, перспектива остаться без нужных справок и выписок, невозможность оформить необходимые документы может оказать серьезное воспитательное воздействие на уклонистов. Он отметил, что в условиях современной цифровизации осуществить это с технической точки зрения будет легко.

Инициативу поддержал и социолог, профессор Липецкого филиала Финуниверситета при правительстве РФ Тимофей Башлыков. Однако он считает, что для ее реализации необходимо сформировать нормативно-правовою базу, принять соответствующие законы, внести изменения в старые, создать новые должностные регламенты и инструкции, а также создать единую базу уклонистов по всей стране, чтобы исключить возможность переезда в другой город для получения необходимых услуг.