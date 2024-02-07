Среда, 7 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

УК «Зелёный сад — Мой дом» в боевой готовности к встрече циклона «Ольга»

7info
spot_img

Североатлантический циклон «Ольга» надвигается на Рязанскую область и принесет рекордное количество снега. То же ожидает Тверскую, Тульскую, Владимирскую, Калужскую и Московскую область, где уже объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Циклон «Ольга» движется в европейскую часть России со скоростью около 50 км в час. Ожидается, что выпадет около четверти от месячной нормы осадков — 9−12 мм. Сугробы могут достигать высоты в 50 см. А видимость в городе ухудшится до 500 м. Циклон «Ольга» захватит практически всю Центральную Россию. В связи с грядущим снегопадом жителей призвали использовать общественный транспорт.

УК «Зелёный сад — Мой дом» проводит мониторинг сводок гидрометцентра — поэтому заранее готова к любым сюрпризам погоды. Весь парк техники дополнительно проверен на работоспособность в режиме усиленной работы, инвентарь для ручной уборки снега пополнен дополнительным запасными единицами инструментов. Составлен график круглосуточного дежурства дворников, проведен инструктаж персонала, предусмотрена возможность набора дополнительной рабочей силы.

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910

erid: 2VtzqvwsKu2

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Отделение «Движения Первых» Рязанской области рассказало о мероприятиях в 2024 году

Новости Рязани
Упор будет сделан на семейные мероприятиях.

Голый пациент сбежал из наркологии голый пациент

Новости мира
Обнажённого мужчину заметили жители ЖК, который находится рядом с наркоцентром на Варшавском шоссе.

Доктор Мясников рассказал о шуме в ушах

Новости мира
Врач считает, что необходимо вычленить из общей массы людей тех, у которых шум в ушах можно вылечить.

Как выжить в токсичном коллективе?

Новости мира
Что делать, если атмосферу в вашем офисе иначе, как токсичной и не назовешь? Разбираемся вместе.

Мэрия Рязани утвердила проект строительства дублёра Муромского шоссе

Новости Рязани
Постановление мэрии по итогам публичных слушаний опубликовала газета «Рязанские ведомости».