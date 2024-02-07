Североатлантический циклон «Ольга» надвигается на Рязанскую область и принесет рекордное количество снега. То же ожидает Тверскую, Тульскую, Владимирскую, Калужскую и Московскую область, где уже объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Циклон «Ольга» движется в европейскую часть России со скоростью около 50 км в час. Ожидается, что выпадет около четверти от месячной нормы осадков — 9−12 мм. Сугробы могут достигать высоты в 50 см. А видимость в городе ухудшится до 500 м. Циклон «Ольга» захватит практически всю Центральную Россию. В связи с грядущим снегопадом жителей призвали использовать общественный транспорт.

УК «Зелёный сад — Мой дом» проводит мониторинг сводок гидрометцентра — поэтому заранее готова к любым сюрпризам погоды. Весь парк техники дополнительно проверен на работоспособность в режиме усиленной работы, инвентарь для ручной уборки снега пополнен дополнительным запасными единицами инструментов. Составлен график круглосуточного дежурства дворников, проведен инструктаж персонала, предусмотрена возможность набора дополнительной рабочей силы.

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