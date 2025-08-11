УК «Зеленая Роща» оштрафовали за не соответствие температуры воды в Рязани

Управляющую компанию «Зеленая Роща» оштрафовали на 125 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Причиной штрафа стало ненадлежащее содержание внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения в доме № 44 по улице Гагарина в Рязани.

Госжилинспекция установила, что в одной из квартир температура горячей воды не соответствует нормам.

Скопинскому МКП «Жилсервис» назначено предупреждение из-за неудовлетворительного состояния подъездов в доме № 4 по улице Горняцкая в поселке Побединка.