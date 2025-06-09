Угрозу атаки БПЛА объявляли в Рязани и области сегодня ночью

В ночь на понедельник, 9 июня, в Рязани и Рязанской области объявлялась угроза атаки БПЛА. Сообщение пришло от РСЧС.

Угроза по области действовала с полуночи, в Рязани опасность объявили в 01:29. Гражданам рекомендовали уйти с улицы и не подходить к окнам зданий. В 04:59 был объявлен отбой угрозы.

Официальных сообщений от министерства обороны России о сбитии над регионом беспилотников не поступало.