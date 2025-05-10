Угрозу атаки БПЛА на территории Рязани объявили 10 мая

Вечером в субботу, 10 мая, на территории Рязани объявили угрозу атаки БПЛА. Соответствующее предупреждение от РСЧС пришло рязанцам на официальной приложение МЧС России в 18:58.
Жителей города просят не подходить к окнам, тех, кто находится на улице, просят зайти в ближайшее здание.
Телефон вызова экстренных служб: 112.
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