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Происшествия

Угроза атаки БПЛА вновь объявлялась ночью в Рязани

Алексей Самохин

Ночью в среду, 30 апреля, в Рязани объявлялась угроза атаки БПЛА. Сообщение об этом пришло на мобильное приложение МЧС России в 01:46. 

Рязанцев просили пройти в укрытия, не подходить к окнам зданий. 

В 03:20 был объявлен отбой угрозы атаки беспилотников на территории Рязани и области.

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Минобороны РФ в своей сводке не сообщало об уничтожении беспилотников в Рязанской области. Всего за ночь сбито 34 украинских БПЛА.

15 – над территорией Курской области,
8 – над территорией Брянской области,
7 – над территорией Орловской области,
3– над территорией Владимирской области,
1 – над территорией Белгородской области.

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