Угроза атаки БПЛА вновь объявлялась ночью в Рязани

Ночью в среду, 30 апреля, в Рязани объявлялась угроза атаки БПЛА. Сообщение об этом пришло на мобильное приложение МЧС России в 01:46.

Рязанцев просили пройти в укрытия, не подходить к окнам зданий.

В 03:20 был объявлен отбой угрозы атаки беспилотников на территории Рязани и области.

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Минобороны РФ в своей сводке не сообщало об уничтожении беспилотников в Рязанской области. Всего за ночь сбито 34 украинских БПЛА.

15 – над территорией Курской области,

8 – над территорией Брянской области,

7 – над территорией Орловской области,

3– над территорией Владимирской области,

1 – над территорией Белгородской области.