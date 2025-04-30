Угроза атаки БПЛА вновь объявлялась ночью в Рязани

Ночью в среду, 30 апреля, в Рязани объявлялась угроза атаки БПЛА. Сообщение об этом пришло на мобильное приложение МЧС России в 01:46.
Рязанцев просили пройти в укрытия, не подходить к окнам зданий.
В 03:20 был объявлен отбой угрозы атаки беспилотников на территории Рязани и области.
Минобороны РФ в своей сводке не сообщало об уничтожении беспилотников в Рязанской области. Всего за ночь сбито 34 украинских БПЛА.
15 – над территорией Курской области,
8 – над территорией Брянской области,
7 – над территорией Орловской области,
3– над территорией Владимирской области,
1 – над территорией Белгородской области.