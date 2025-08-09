Суббота, 9 августа, 2025
15 C
Рязань
Общество

Угроза атаки БПЛА сохраняется на территории Рязани и области

Анастасия Мериакри
Freepik AI

В субботу, 9 августа, в Рязани и области объявлена угроза атаки БПЛА. Сообщение от РСЧС пришло рязанцам в 09:48. 

Жителей города просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. Сигнал «отбой» на территории области не объявлялся.

Днем 9 августа над Рязанской областью в период с 12:00 до 15:30 дежурными средствами ПВО уничтожено 2 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

