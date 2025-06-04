Угроза атаки БПЛА объявлялась в Рязанской области сегодня ночью

В ночь на среду, 4 июня, в Рязанской области объявлялась угроза атаки вражеских БПЛА. Сообщение пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России.

Угроза действовала с 00:49. Гражданам рекомендовали уйти с улицы и не подходить к окнам зданий. В 03:02 был объявлен отбой угрозы.

Официальных сообщений от министерства обороны России о сбитии над регионом беспилотников не поступало.