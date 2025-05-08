Угроза атаки БПЛА объявлялась в Рязанской области ночью

В ночь на четверг, с 7 на 8 мая в Рязанской области объявлялась угроза атаки БПЛА. Соответствующие сообщения опубликовало РСЧС.

Об опасности рязанцев предупредили в 2:41. Отбой БПЛА объявлен в 5:01.

Подробности пока неизвестны.