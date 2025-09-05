Пятница, 5 сентября, 2025
14 C
Рязань
Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлялась в Рязани сегодня ночью

Алексей Самохин
Изображение от mamewmy на Freepik

В ночь на 5 сентября в Рязани и области объявлялась угроза атаки БПЛА. Предупреждение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 00:15. В 04:38 объявлен отбой угрозы атаки беспилотников.

По словам губернатора Павла Малкова, сегодня ночью над регионом уничтожено 8 вражеских беспилотников. Обломки упали на территории промышленного предприятия.

Губернатор напомнил рязанцам, что выкладывать фото и видео с беспилотниками запрещено, это помогает врагу. Он также призвал доверять только проверенным источникам информации.

Самые читаемые материалы

Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Интересное

«Новая Ванга» назвала дату окончания СВО и описала судьбы России и Украины

Индийская провидица представила подробный сценарий отношений стран на ближайшие годы.
Новости России

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Изначально все было против неё, а когда Наталья получила травму, шансов не осталось совсем…
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Липецкого учителя шокировал букет от родителей учеников с траурной лентой

Родители учеников школы в селе Боринское Липецкого района подарили...

Последние новости

Новости России

Минобороны сообщило подробности атаки на Россию в ночь на 5 сентября

Дроны были сбиты над территорией 12 регионов и акваториями Чёрного и Азовского морей. 
Власть и политика

Павел Малков: в Рязанской области запущена пилотная программа малых госзакупок для учебных заведений

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках X Восточного экономического форума принял участие в сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения».
Здоровье

Врач назвал симптомы, при которых нужно сразу обратиться к психиатру

Тревожные расстройства и депрессия — одни из самых распространённых психических заболеваний, с которыми сталкиваются люди по всему миру. По данным ВОЗ, сегодня от психоэмоциональных нарушений страдают более миллиарда человек.
Происшествия

Восемь беспилотников сбиты над Рязанской областью ночью 5 сентября

Обломки упали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются. Предварительно, пострадавших, повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. 
Происшествия

Причину крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области выяснят МАК и Росавиация

Катастрофа случилась утром 4 сентября у села Зимарово Александро-Невского района. Управлявший самолётом пилот погиб.
Власть и политика

Губернатор Малков потребовал усилить контроль за безопасностью на объектах с особым режимом труда

Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сказал губернатор Павел Малков, комментируя трагедию, которая произошла в Шиловском районе.
Транспорт и дороги

В Рязани начали асфальтировать дорогу после ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте 

На втором участке работ — в районе площади Ленина — замена коммуникаций также завершена, рабочие засыпают щебнем траншею. 
Новости России

Кардиохирург Иоселиани предложил легализовать публичные дома 

Сексуальный акт — такая же базовая физиологическая потребность, как еда или сон. По его мнению, легализация борделей поможет нескольким категориям людей, которые не могут удовлетворить эту потребность.