Угроза атаки БПЛА объявлялась в Рязани сегодня ночью

В ночь на 5 сентября в Рязани и области объявлялась угроза атаки БПЛА. Предупреждение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 00:15. В 04:38 объявлен отбой угрозы атаки беспилотников.

По словам губернатора Павла Малкова, сегодня ночью над регионом уничтожено 8 вражеских беспилотников. Обломки упали на территории промышленного предприятия.

Губернатор напомнил рязанцам, что выкладывать фото и видео с беспилотниками запрещено, это помогает врагу. Он также призвал доверять только проверенным источникам информации.