В ночь на 12 сентября в Рязани и области объявлялась угроза атаки вражеских БПЛА. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС в 02:12. Жителей региона просили укрыться в зданиях и не подходить к окнам.

В 06:24 был объявлен отбой угрозы.

Над соседней с Рязанской Московской области ночью было уничтожено 7 дронов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Также Всу атаковало Ленинградскую область России. Из-за этого в местном аэропорту «Пулково» ввели план «Ковёр».

По данным Mash, атака на Ленобласть была одна из самых массивных за время СВО. Силами ПВО уничтожено более 30 беспилотников.

Обломки дронов упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе. Никто не пострадал. Как сообщает губернатор Ленобласти, отражение атаки БПЛА продолжается.

Открытое горение на судне в порту Приморск ликвидировано, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко