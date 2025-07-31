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Новости России

Уголовную ответственность за перекармливание животных предложила ввести зоозащитница Клафтон

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Руководитель благотворительного фонда помощи животным Юлия Клафтон в беседе с «Абзацем» выступила с инициативой приравнять перекармливание домашних питомцев к жестокому обращению. По её словам, многие владельцы игнорируют советы ветеринаров, не осознавая, что ожирение может привести к серьёзным заболеваниям и даже гибели животного.

«Проблема ожирения животных — массовая. Особенно это касается пожилых людей, которые считают: если питомец толстый — значит, здоровый. Но на деле лишний вес вызывает серьёзные нарушения: страдают внутренние органы, эндокринная система, суставы. А у некоторых пород собак и кошек ожирение может привести к быстрой смерти — их организм и без того плохо справляется с жарой, а лишний вес ещё сильнее замедляет терморегуляцию», — пояснила Клафтон.

Она подчеркнула, что несмотря на предписания ветеринаров, многие владельцы продолжают перекармливать питомцев.

«Я бы приравняла перекармливание к жестокому обращению», — заявила она.

Клафтон добавила, что законодательство в сфере защиты животных нуждается в серьёзной доработке. Так, по её словам, даже при наличии видеозаписей избиения животных нередко не удаётся добиться наказания для агрессора: при отсутствии тяжёлых повреждений суд не усматривает состава преступления.

В России за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание: штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до года, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы сроком до трёх лет.

Трагедия с псом Кругетсом

Поводом для обсуждения темы ожирения животных стала смерть нижегородского алабая по кличке Кругетс, которого ранее спасли от крайней степени ожирения. Пёс умер ночью в ветеринарном госпитале.

Напомним, в октябре 2023 года волонтёры нашли Кругетса на улице: он весил около 100 килограммов, с трудом передвигался и испытывал сильную боль в лапах. За семь месяцев пребывания в госпитале псу удалось сбросить около 50 килограммов. С мая 2024 года активисты пытались найти ему новый дом, однако желающих приютить собаку так и не нашлось.

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