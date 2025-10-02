Уголовное преследование рэпера Гуфа по делу о грабеже прекращено

Полиция приняла решение о прекращении уголовного преследования в отношении рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, по делу о грабеже, возбужденному после конфликта в Апрелевке в октябре 2024 года. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

Версия Гуфа подтвердилась

Следователи пришли к выводу, что версия музыканта и его защиты нашла подтверждение.

«Музыкант не был зачинщиком потасовки, а по результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшего его доводы о степени тяжести вреда здоровью не подтвердились», — сообщил источник.

Кроме того, эксперты осмотрели содержимое мобильного телефона якобы потерпевшего, к которому у правоохранителей «возникли вопросы». Это, в частности, помогло следствию признать версию рэпера «более достоверной».

Конфликт в сауне: Угрозы и провокация

Следствие установило, что конфликт произошел под утро в сауне между Гуфом, его приятелем и администратором заведения. Администратор настаивала на включении в счёт штрафа за курение в виде дополнительных услуг. Когда посетители отказались оплачивать штраф, девушка позвонила своему знакомому.

Приехавшим оказался сотрудник силовых структур (на тот момент не при исполнении), который «настойчиво стал требовать у гостей оплатить штраф, угрожая им различными последствиями».

Правоохранительные органы отметили, что на телефоне мужчины, который сейчас отстранён от служебных обязанностей, была обнаружена аудио- и видеозапись конфликта. Это опровергло его доводы и подтвердило версию о том, что мужчина «оказался в сауне не случайно и спровоцировал конфликт».

В ближайшее время Долматову и его адвокатам будет официально объявлено о прекращении уголовного преследования.

Напомним, ранее Наро-Фоминский суд избрал Гуфу меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе запретив общаться с потерпевшим и посещать место происшествия.