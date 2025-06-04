Уголовное дело завели на врачей, не сообщивших пациенту об онкологии

В Калуге возбуждено уголовное дело после обращения местной жительницы во время личного приёма руководителя регионального управления СК. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Жительница Калуги рассказала Марку Харламову о ситуации с её мужем. В 2022 году мужчина обследовался в калужской больнице в отделении онкологии с родинкой. Родинку медики удалили, но не сообщили пациенту результаты биопсии. В январе 2025 года у мужчины диагностировали злокачественное образование 4-й стадии. Выяснилось, что признаки заболевания были ещё при первом обследовании, но помощь вовремя не оказали.

Уголовное дело следователи возбудили по по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей). Действия врачей оценят эксперты, юристы дадут им правовую оценку.