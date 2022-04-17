Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусами в Воронежской области

В Воронежской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц) после ДТП с автобусами. Подробности сообщила пресс-служба СК РФ.

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Столкновение микроавтобуса «Форд Транзит» и рейсового автобуса «Сетра» произошло вечером 16 апреля на трассе в Новоусманском районе Воронежской области. Погибли две пассажирки микроавтобуса, 15 пассажиров получили травмы.

Следователи допрашивают водителей и пассажиров, очевидцев ЧП. У перевозчиков потребовали документацию, регламентирующую оказание транспортными компаниями услуг. Готовятся назначить необходимые экспертизы.