В Рязанской области уголовное дело возбудили на руководство детского лагеря, где погиб подросток

В отношении руководителя лагеря, где погиб подросток, возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья и которые повлекли смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.
По данным следствия, 12 июля из-за ненадлежащей организации спортивного мероприятия подросток получил травму. Его госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался.
Напомним, ранее стало известно, что студент-волонтёр бейсбольной битой убил семиклассника во время игры в лапту в Рязанской области. Обстоятельства трагедии обнародовал популярный telegram-канал.