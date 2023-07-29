В Рязанской области уголовное дело возбудили на руководство детского лагеря, где погиб подросток

В отношении руководителя лагеря, где погиб подросток, возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья и которые повлекли смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, 12 июля из-за ненадлежащей организации спортивного мероприятия подросток получил травму. Его госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался.

– По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что студент-волонтёр бейсбольной битой убил семиклассника во время игры в лапту в Рязанской области. Обстоятельства трагедии обнародовал популярный telegram-канал.