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Вторник, 21 июня, 2022

Уголовное дело о невыплате зарплаты возбудили в Рязани

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Татьяна Проводина

Уголовное дело о невыплате зарплаты возбудили в Рязани

СУ СКР по Рязанской области

Дело возбуждено Железнодорожным межрайонным следственным отделом по материалам из прокуратуры Октябрьского района, – сообщает региональное следственное управление СК.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и мотивы подозреваемого. Следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность организации и принимают меры по погашению задолженности работникам.

По данным следствия, с апреля по июнь 2022 года четырём сотрудникам коммерческой организации не была выплачена зарплата. Сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей. Руководство предприятия имело финансовые ресурсы для погашения задолженности, – отмечается в сообщении.

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