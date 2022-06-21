Уголовное дело о невыплате зарплаты возбудили в Рязани

Дело возбуждено Железнодорожным межрайонным следственным отделом по материалам из прокуратуры Октябрьского района, – сообщает региональное следственное управление СК.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и мотивы подозреваемого. Следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность организации и принимают меры по погашению задолженности работникам.

По данным следствия, с апреля по июнь 2022 года четырём сотрудникам коммерческой организации не была выплачена зарплата. Сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей. Руководство предприятия имело финансовые ресурсы для погашения задолженности, – отмечается в сообщении.