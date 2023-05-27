Уголовное дело о нецелевом расходовании средств возбудили после проверки Клепиковской больницы

После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств в Клепиковской районной больнице. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Во время проверки выяснилось, что главврач клиники потратил 2,3 миллиона рублей не по целевому назначению.

По данным следственного управления СК РФ по Рязанской области, главврач израсходовал часть субсидии, выделенной на оплату труда медработников из регионального бюджета, на выплаты сотрудникам, обеспечивающим деятельность медицинского учреждения, и профсоюзные взносы.