Суббота, 27 мая, 2023
На главнуюНовости РязаниМедицина

Уголовное дело о нецелевом расходовании средств возбудили после проверки Клепиковской больницы

7info

После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств в Клепиковской районной больнице. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Во время проверки выяснилось, что главврач клиники потратил 2,3 миллиона рублей не по целевому назначению.

По данным следственного управления СК РФ по Рязанской области, главврач израсходовал часть субсидии, выделенной на оплату труда медработников из регионального бюджета, на выплаты сотрудникам, обеспечивающим деятельность медицинского учреждения, и профсоюзные взносы.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Детская академия футбола «Спартак» в Рязани открывает летний набор

Юных рязанцев 2018–2019 годов рождения приглашают на бесплатное пробное занятие.

Скопление полицейских заметили в центре Рязани вечером 26 мая

Вечером в пятницу, 26 мая, в центре Рязани заметили несколько групп полиции. Фото правоохранителей прислал очевидец. Сотрудники полиции дежурят на Почтовой, в районе площади Ленина, у ТРЦ "Малина". Официальная информация уточняется.

Судьба разведчика

28 мая отмечается день пограничника. А первым, кто в России предложил создать пограничные войска, был наш земляк, рязанец Михаил Венюков. 

Пьяный мужчина выпал из окна на улице Новосёлов в Рязани

Инцидент случился 26 мая в 17.40 в доме № 54 корпус 1. Пострадавшего забрала скорая помощь.

Дело 14-летнего парня, убившего девушку, передано в суд

Парень арестован, в убийстве сознался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В Рязанском кардиодиспансере впервые провели операцию методом РЧА

Метод радиочастотной абляции (РЧА) — минимально инвазивная высокотехнологичная процедура, которая позволяет при помощи небольших проколов лечить аритмию.

В Госдуме предложили жестче наказывать людей, рвущих цветы на улицах

В Госдуме предложили не штрафовать людей за порчу зелёных насаждений, а отправлять провинившихся на исправительные работы.

Форум #ПРОБИЗНЕС2023 в Рязани завершился торжественной церемонией награждения лучших предпринимателей

Форум – уникальное ежегодное мероприятие, цель которого — содействие бизнесу в продвижении на российском рынке, вовлечение молодежи в предпринимательство

Житель Касимова угрожал зарезать сына сожительницы и его друга

Участковые уполномоченные полиции немедленно прибыли на место происшествия и урегулировали конфликт.

Что такое гипотиреоз?

Врач Рязанского «Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Ольга Зайцева рассказала, что такое гипотиреоз.

Александр Татарников ушёл с поста главы администрации Старожиловского района.

Татарников написал заявление по собственному желанию.

Прокуратура пообещала отреагировать на отставку главы администрации Пителинского района Андрея Гаврилова

Планируется внесение протеста на решение Пителинской районной думы, которая в прошлую пятницу отправила в отставку главу администрации Андрея Гаврилова. Об этом агентству 7info сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Прокурор Пителинского района Игорь Стеничкин присутствовал на думском заседании, однако уведомили его о проведении заседания меньше, чем за сутки....
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации