Каждый год в России заводят сотни уголовных дел за выращивание растений. Почти всегда — это осознанное действие, говорит юрист, представитель Народного фронта Руслан Авдеев.

Некоторые растения — под запретом. Например, ипомея трёхцветная. У неё красивые синие цветы, но в семенах — психотропные алкалоиды. Культивировать её запрещено постановлением Правительства РФ №135 от 07.02.2024.

Хвойник двухколосковый (эфедра) — тоже нельзя. Невзрачный кустик, но в нём содержится эфедрин — прекурсор наркотиков. Запрет действует с 2004 года (постановление №454).

Конопля — очевидный случай. Без лицензии выращивать любые растения рода Cannabis, содержащие тетрагидроканнабинол, — нарушение закона.

Мак снотворный — тоже под запретом. Семена продаются в магазинах, но само растение в горшке — уже состав преступления. Опийные алкалоиды делают его незаконным.

За это — статья 231 УК РФ. Штраф до 300 тысяч рублей. Лишение свободы — до 2 лет. В случае особо крупного размера — до 8 лет.

Лесные и редкие цветы под запретом

Запрещено выкапывать в лесу редкие цветы и пересаживать их в горшки. Это может стать делом об уничтожении охраняемых видов. Даже те, что кажутся привычными, защищены Красной книгой и международными конвенциями.

Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus) — орхидея, встречается в лесах средней полосы. Занесена в Красную книгу РФ. За уничтожение или пересадку — ответственность по ст. 8.35 КоАП РФ.

Пион уклоняющийся (Paeonia anomala) — дикорастущий вид. Охраняется в ряде регионов. Занесён в Красную книгу России. За незаконное изъятие — административный штраф.

Прострел раскрытый (Pulsatilla patens, сон-трава) — весенний цветок, часто рвут на букеты. Включён в Красную книгу. Штраф — до 5 тысяч рублей для граждан (ст. 8.35 КоАП РФ).

Адонис весенний (Adonis vernalis, горицвет) — ядовитое растение из семейства лютиковых. Используется в фармацевтике. Включён в Красную книгу РФ. Сбор без лицензии приравнивается к уничтожению охраняемого вида.

Ландыш майский (Convallaria majalis) — часто продают весной у дорог. В ряде регионов занесён в Красную книгу. Незаконный сбор или пересадка — нарушение природоохранного законодательства.

Проблемы с экзотикой и народными средствами

Проблемы могут возникнуть и с заказом «экзотики» из-за границы. Если нет фитосанитарного сертификата Россельхознадзора — семена конфискуют на границе. Запрет — для защиты от карантинных вредителей.

Под ограничения попадают семена цитрусовых (апельсин, лимон, мандарин), пальм (финиковая, кокосовая), томатов и перцев.

Даже если в народных рецептах говорится, что растение «лечит давление или бессонницу» — закон разделяет всё на разрешённое и запрещённое. Без лицензии — любое выращивание это административное или уголовное нарушение.

Под запретом: датура (дурман обыкновенный, Datura stramonium), белена чёрная (Hyoscyamus niger), мандрагора (Mandragora officinarum).

ГМО без регистрации

ГМО без регистрации — тоже под запретом. Соя, кукуруза, картофель. Российское законодательство требует госрегистрации и маркировки. Незаконный ввоз и выращивание — повод для санкций.

Некоторые декоративные растения — олеандр, диффенбахия — могут выделять ядовитые соки или летучие вещества. Прямого запрета на их выращивание нет. Но если вред будет доказан — соседи или жильцы могут обратиться в суд по нормам жилищного и санитарного законодательства.

Также запрещены грибы, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин. К ним относятся: панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зелёная, волоконница хохлатковая. Об этом рассказала юрист, представитель Народного фронта Елена Рудакова.

Выращивание от 20 плодовых тел за один раз — считается культивированием в крупном размере. От 200 — в особо крупном.