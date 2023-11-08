УФНС перечислило группы лиц, освобождающиеся от уплаты транспортного налога за 2022-2023 года

8 ноября в Управлении Федеральной налоговой службы провели пресс-конференцию на которой рассказали журналистам о лицах, которые законодательством Рязанской области освобождены от уплаты транспортного налога за 2022-2023 год.

В список льгот по уплате налогов попадают участники специальной военной операции за все принадлежащие им транспортные средства. Также с 2022 года ветераны боевых действий полностью освобождены от уплаты налога за один легковой автомобиль до 150 л.с. или мотоцикл до 45 л.с.

В части льгот, как и в прошлом году, был применён беззаявительный или проактивный порядок предоставления налоговых льгот и вычетов.

Подробнее с информацией о налоговых льготах можно ознакомиться на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» либо в налоговых инспекциях или в контакт-центрах ФНС России.