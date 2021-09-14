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Вторник, 14 сентября, 2021
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УФАС оштрафовало энергетическую компанию за отключение электричества в котельных Касимова

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УФАС оштрафовало энергетическую компанию за отключение электричества в котельных Касимова
Изображение Дмитрий Дмитрий с сайта Pixabay

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Управления ФАС по Рязанской области рассмотрело дело об административном нарушении в отношении Рязанской областной электросетевой компании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее антимонопольная комиссия признала, что организация нарушила закон «О конкуренции», отключив электричество в котельных Касимова в августе прошлого года. В результате действий копании без горячей воды остались 68 многоквартирных домов, 9 детсадов и 3 школы.

Областную электросетевую компанию привлекли к административной ответственности. Ей назначили штраф размером более 700 тыс. руб.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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