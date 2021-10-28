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Четверг, 28 октября, 2021
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УФАС назначил рязанскому «Водоканалу» штраф в 100 тыс рублей после жалобы УК

Александр Ильин

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УФАС России по Рязанской области назначил МП «Водоканал города Рязани» штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Жалоба на неправильный расчёт платы за услуги водоснабжения поступила от управляющей компании. В заявлении говорилось, что «Водоканал» требует оплатить услуги холодного водоснабжения в объёме, превышающем реальное потребление.

Выяснилось, что жильцы дома переплачивали за услуги водоснабжения, а «Водоканал» отказывался уменьшить за это плату. 

УФАС вынесло решение о нарушении части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции и назначил штрафы: юридическому лицу — 100 тыс, должностному — 20 тыс. 

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