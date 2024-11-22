Уехавший лечиться в Екатеринбург и пропавший молодой парень найден мёртвым

Найден мёртвым 21-летний Иван Караваев из Воткинска, уехавший на лечение в Екатеринбург и пропавший, пишет E1.ru.

Ивана начали разыскивать родные. 5 сентября он уехал в Екатеринбург на лечение на своей машине, а 13 ноября перестал выходить на связь.

Сначала нашли брошенным на ЕКАД автомобиль Lada, на котором уехал Караваев. Машину, оставшуюся без присмотра, начали разбирать на запчасти. Очевидцы скинули видео в соцсети, его увидели друзья Ивана.

Товарищи приехали и начали обыскивать лес около автомобиля. Был найден труп парня. О причинах его самоубийства ничего не известно. Жениться и оставить детей молодой человек не успел.

По словам местной жительницы, машину Ивана уже угнали, родственники собираются писать заявление в полицию.

Сестра Ивана, Надежда Караваева, подтвердила E1.RU информацию о смерти брата. Прощание с Иваном пройдет в Воткинске.