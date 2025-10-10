Уехавшего домой из-за трагедии в семье участника СВО потребовали вернуть в часть

Участника спецоперации из Екатеринбурга потребовали вернуть в часть после того, как он уехал домой из-за трагедии в семье, пишет «Москва онлайн».

В январе его бывшая жена напала на их двух общих детей, после чего покончила с собой. Сын и дочь выжили, но остались без присмотра.

При этом у бойца есть еще один ребенок, поэтому он является многодетным отцом. В феврале он подал рапорт на увольнение и ждал ответа полгода. В итоге его посчитали пропавшим без вести.

«Тогда мне сообщили, что всем «плевать на моих детей», и я должен вернуться на службу», — пояснил военный.

Тогда он обратился к местному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Она заверила, что вопрос с увольнением бойца в запас решат в течение двух недель.