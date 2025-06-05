Ударение в слове «звонит»: эрудит Вассерман объяснил главный нюанс 

Ударение на первый слог в слове «звонит» встречается в разговорной речи и закреплено в некоторых словарях текущего словоупотребления. Об этом заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в комментарии для NEWS.ru. При этом он подчеркнул, что литературной нормой остаётся ударение на второй слог — «звонИт».

По словам парламентария, необходимо различать два типа словарей:

Словари текущего словоупотребления — это статистические справочники, фиксирующие, как люди говорят в повседневной речи.

Нормативные словари — аналитические источники, в которых учитываются закономерности развития языка. Такие словари формируются десятилетиями и меняются крайне медленно.

«В словарях текущего употребления может быть указано, что многие говорят “звОнит”, но нормативные словари однозначно определяют, что правильное ударение — “звонИт”», — пояснил Вассерман.

Одним из самых известных словарей текущего словоупотребления является словарь Даля, в котором собрана лексика региональных диалектов. Общепринятая норма определяется именно нормативными словарями.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство россиян выступили против изменения традиционного ударения в слове «звонит». Такие данные представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведённого ко Дню русского языка.