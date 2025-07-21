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Новости России

Удар «Кинжалом» мог поразить важный объект в Киевской области 

Алексей Самохин
Freepik AI

Вооружённые силы России могли нанести удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по критически важному объекту на территории Украины. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова.

По его словам, такие цели, как правило, прикрываются системами ПВО Patriot и NASAMS, однако они не способны перехватывать гиперзвуковое оружие.

— Гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» применяется для поражения объектов, имеющих особое значение в военной и гражданской инфраструктуре. Это системы, которые отвечают за обороноспособность, — пояснил Леонков.

Он отметил, что для подобных целей Россия использует «Кинжал», чтобы добиться гарантированного поражения, поскольку стандартные средства ПВО, включая Patriot и NASAMS, не могут эффективно противодействовать этому типу ракет.

— Если гиперзвуковой снаряд достиг цели, значит, она была действительно важной для Киева, — добавил эксперт.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о применении ракеты «Кинжал» по объекту в Ирпене Киевской области. Удар, по информации источника, был нанесён с борта истребителя МиГ-31К. Официальных комментариев от Минобороны России по этому поводу на момент публикации не поступало.

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