Удача на стороне блондинок: жительница Рязани выиграла 2 миллиона и обрела финансовую уверенность

День блондинок, который отмечается 31 мая, призван подчеркнуть многогранность и уникальность светловолосых женщин. Этот праздник появился как ответ на стереотипы, связывающие блондинок с легкомыслием, и напоминает об их интеллекте, талантах и вкладе в культуру. В этот день часто вспоминают известных блондинок, чьи образы стали символами своего времени. А пресс-служба «Столото» рассказала о тех, кому блеск золотых волос принес не только внимание, но и крупные выигрыши в лотерею.

Так, в 2024 году жительница Рязани Ольга Ефремова* во второй раз в жизни купила билет моментальной лотереи от «Столото» — и с радостью обнаружила выигрыш в 2 000 000 рублей. Удачу ей принёс билет с дизайном «Русское лото», приобретённый в точке продаж «Столото». После получения выигрыша Ольга поделилась своей историей.

— Эта победа стала для меня хорошей финансовой поддержкой. Теперь я чувствую уверенность в завтрашнем дне, — говорит Ольга. — Я продолжаю участвовать в лотереях, но выбираю только моментальные — именно в них мне чаще всего везёт.

Ранее Ольга работала токарем на заводе — это была одна из самых востребованных профессий своего времени. Сегодня она полностью посвящает себя заботе о внучке и уходу за мамой.

Истории других удачливых блондинок

Москвичка дважды выиграла суперприз в лотерею от «Столото»

Жительнице Москвы Евгении М.* (по просьбе победительницы ее настоящее имя не публикуется) невероятно повезло дважды: она выиграла многомиллионные призы в лотерее «Рапидо»** от «Столото». В 2022 году в 249538-м тираже она стала обладательницей 20 945 517 рублей. А 26 апреля 2024 года, в 303173-м тираже, выиграла суперприз — 52 698 483 рубля. Оба раза Евгения участвовала онлайн, приобретая билеты в мобильном приложении «Столото».

— На первую победу мы с мужем купили однокомнатную квартиру и обновили машину — взяли японский кроссовер, — вспоминает Евгения. — Второй выигрыш пока не начали тратить. Жизнь сильно не изменилась. Когда деньги поступили на счёт, уже не было волнения — всё-таки это был не первый раз.

Евгения работает логистом в транспортной компании. В свободное время она печёт пироги, печенье, куличи и хлеб для любимого супруга.

Кладовщица из Владимира исполнила мечту сына благодаря лотерее

Ольга Еропова* из Владимира хранит у себя талисман — красную нить с подвеской в виде знака бесконечности. Возможно, именно он помог ей выиграть в лотерее «Рапидо»**. В августе 2024 года, благодаря случайной комбинации чисел в билете 311952-го тиража, она получила суперприз — 5 000 000 рублей. На эти деньги Ольга исполнила мечту своего сына.

— Когда деньги поступили на счёт, эмоции были невероятные! Мой сын, студент, давно мечтал жить в Питере, и я купила ему квартиру в Северной столице, — рассказывает Ольга. — Я продолжаю участвовать в лотереях «Рапидо» и недавно выиграла ещё 60 тысяч рублей. Надеюсь, удача снова улыбнётся.

Ольга работает кладовщиком в логистической компании. В свободное время любит проводить время на природе, отдыхать на даче с семьёй, путешествовать и заниматься фитнесом.

Энергетик из Удмуртии выиграла 2 миллиона и сделала ремонт

В 2024 году Татьяна Городилова* из Удмуртии загадала желание — выиграть в лотерею пару миллионов. Через некоторое время её мечта сбылась: она приобрела билет «Русского лото» в фирменном магазине «Столото» и выиграла 2 000 000 рублей. Приз она оформила в денежной форме и потратила на ремонт квартиры.

— Даже после оформления выигрыша до конца не верилось, но когда деньги поступили на счёт — я выдохнула, — делится Татьяна. — У нас в квартире была только черновая отделка. Призовая сумма пришлась как раз кстати — сделали косметический ремонт.

Татьяна работает энергетиком на ТЭЦ. Всё свободное время она проводит с дочерью: вместе они ходят в театры, музеи и любят путешествовать.

В День блондинок белокурые победительницы лотерей от «Столото» пожелали всем женщинам найти свой счастливый билет и исполнить заветные мечты.

* Фото публикуются с разрешения победительниц.

** 1 октября 2024 года лотерея «Рапидо» была переименована в «Рапидо Про».

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