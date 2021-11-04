Учёные определили, какой напиток приводит к преждевременному старению

Ученые калифорнийского университета в Сан-Франциско назвали приводящий к преждевременному старению напиток. Об этом пишет издание “Eat This, Not That”.

Согласно данным исследователей, таким напитком является сладкая газировка.

В работе специалистов участвовали 5 тысяч человек в возрасте от 20 до 65 лет, у которых нет заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В результате исследования учёные выяснили, что сладкие газированные напитки ускоряют старение тканей на клеточном уровне, а также повышают риск развития хронических заболеваний.

Так, по данным специалистов, если каждый употреблять хотя бы пол литра сладкой газировки, то длительность жизни может сократиться на 4,6 года.