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Пятница, 5 ноября, 2021
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Учёные определили, какой напиток приводит к преждевременному старению

Александр Ильин
Изображение Igor Ovsyannykov с сайта Pixabay

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Ученые калифорнийского университета в Сан-Франциско назвали приводящий к преждевременному старению напиток. Об этом пишет издание “Eat This, Not That”. 

Согласно данным исследователей, таким напитком является сладкая газировка. 

В работе специалистов участвовали 5 тысяч человек в возрасте от 20 до 65 лет, у которых нет заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

В результате исследования учёные выяснили, что сладкие газированные напитки ускоряют старение тканей на клеточном уровне, а также повышают риск развития хронических заболеваний.

Так, по данным специалистов, если каждый употреблять хотя бы пол литра сладкой газировки, то длительность жизни может сократиться на 4,6 года.

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