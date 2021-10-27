Учёные назвали долгосрочное последствие коронавируса

У людей, переболевших коронавирусом, может наблюдаться ухудшение памяти. Об этом, со ссылкой на статью в журнале JAMA Network Open, сообщает РИА Новости.

Учёные осмотрели 740 пациентов сети клиник Mount Sinai Health System в Нью-Йорке, исключив людей с возможной деменцией.

Проблемы с запоминанием новой информации возникли у 24% переболевших COVID-19. Вспомнить имевшуюся в голове информацию не смогли 23% участников эксперимента.

При этом проблемы с умственной активностью чаще возникали у людей, которые лечились в больнице, чем у перенесших инфекцию в лёгкой форме. Этим пациентам было тяжелее выполнять определённые задачи, например, называть слова по определённым критериям.