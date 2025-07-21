Российский исследователь исторических циклов Григорий Кваша, известный своими прогнозами, основанными на теории цикличности, в беседе с aif.ru поделился предположением о будущем Украины после окончания специальной военной операции.

Как ранее объяснял Кваша, его расчёты основаны на кристаллографии — теории «дальнего порядка», которую он применяет к историческим процессам. Эксперт выяснил, что в российской истории каждые 36 лет наступает особый 12-летний период, который он называет «временем воевать». Последний такой период начался в 2013 году и должен завершиться в 2025-м.

«Идеальным вариантом, конечно, будет, — сказал Кваша, — правда, полной уверенности в этом нет, — если после окончания СВО произойдёт реструктуризация Украины. Её оставшуюся территорию могут разделить на три части — например, Рутению, Слобожанщину и ещё какую-нибудь. Если это произойдёт, это станет абсолютным триумфом — максимально выполненным планом по несохранению единой Украины».

Григорий Кваша — российский аналитик, автор нескольких научных трудов. Он утверждает, что разработал собственную систему математического прогнозирования, основанную на закономерностях исторических циклов и симметрии событий.