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Среда, 12 января, 2022
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Эксперты назвали категорию женщин, подверженных осложнениям после коронавируса

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Долгосрочные проблемы со здоровьем могут появиться у женщин среднего возраста после коронавируса. Такой вывод сделали британские учёные из Лестерского центра биомедицинских исследований.

Результаты исследований опубликовало издание UK Research and Innovation, сообщает 5tv.ru.

Медики собрали данные о 1077 пациентах, перенёсших коронавирус. Женщины в возрасте 40-50 лет продолжали после выздоровления испытывать повышенную утомляемость, одышку, спутанность сознания.

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Некоторые пациентки говорят, что проблемы не проходят в течение пяти месяцев. Учёные считают, что причиной такого явления является разница в иммунном ответе женского и мужского организмов.

У 25% переболевших, независимо от пола, наблюдались тревога, стресс, депрессия.

В то же время есть данные исследования Международной ассоциации по лечению ОРЗ. Они показывают, что женщины в возрасте до 50 лет больше подвержены негативным последствиям ряда заболеваний в целом.

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