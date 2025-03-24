Учёные серьёзно изменили прогноз о магнитной буре

Солнечные массы, выброшенные в пятницу вечером, достигли Земли утром 24 марта — с опозданием на сутки по сравнению с прогнозом. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

В этот раз расчёт движения плазмы оказался особенно неточным: фактическое время транзита составило 56 часов вместо прогнозируемых 32, что означает ошибку в 75%.

Причины расхождений можно искать на разных уровнях. Ошибки допущены как в модели CONE, которая завысила начальные скорости выброса, так и в модели ENLIL, которая недостаточно учла высокую плотность межпланетной среды. За последние сутки плотность газа между Землёй и Солнцем была примерно в 10 раз выше нормы, что, по-видимому, стало ключевым фактором. В результате солнечное облако значительно замедлилось при движении к Земле, потеряв большую часть своей скорости. Это подтверждают графики солнечного ветра: в момент удара фронта сложно различить характерный скачок скорости.

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Прогноз геомагнитной бури уровня G3 утратил актуальность. С учётом текущих скоростей событие стало полностью заурядным, поэтому давать более детальный анализ не имеет смысла.