Учёные сделали тревожный прогноз по солнечной активности

Алексей Самохин
Прогноз солнечной активности на ближайшие дни остаётся загадкой для исследователей. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщают, что данные, поступающие с космических аппаратов, противоречат друг другу, и невозможно однозначно сказать, чего ждать от нашего светила.

Готовиться к буре или расслабиться?

С одной стороны, на Солнце по-прежнему много крупных пятен, а фоновое рентгеновское излучение уже несколько дней превышает уровень C. Это значит, что звезда продолжает «гореть» и в ней ещё много энергии для мощных вспышек. С другой стороны, количество мелких вспышек резко сократилось. График их появления практически превратился в прямую линию.

У учёных есть два объяснения этому затишью. Не самый приятный вариант — Солнце просто перестало тратить энергию по мелочам, чтобы накопить её для одного или нескольких крупных взрывов X-класса. Если это так, то в ближайшее время нас ждут неприятные сюрпризы, особенно учитывая, что самые крупные активные центры сейчас направлены прямо на Землю.

Но есть и оптимистичный сценарий. Возможно, Солнце просто выдохлось после шестидневного всплеска активности и теперь постепенно «остывает», возвращаясь в свой привычный «дружелюбный» режим.

Накопление энергии для крупнейших вспышек обычно занимает от одного до двух дней. Так что, если в ближайшие сутки серьёзных событий не произойдёт, можно с облегчением выдохнуть: похоже, самое опасное позади, и звезда вернётся в нормальное состояние.

Отметим также, что в долгосрочном прогнозе на сайте Лаборатории до конца августа магнитных бурь не ожидается. 

Ранее рязанцам рассказали о погоде в конце лета. Роман Вильфанд пообещал жителям Рязани аномальное тепло, которое обычно бывает в июле. 

