Учёные раскрыли мрачную тайну домашних кошек

Почти половина населения планеты держит дома кошек, но их происхождение до сих пор оставалось загадкой. Новое исследование, основанное на анализе древних геномов, проливает свет на эту тайну и заодно объясняет некоторые особенности поведения наших любимцев. Об этом пишет РИА Новости.

Кошки против собак: кто популярнее?

В мире насчитывается от 600 миллионов до миллиарда кошек. Больше всего их в США (74,1 млн), Китае (53,1 млн) и России (23,1 млн). Кошки живут примерно в 40% домохозяйств по всему миру. Собак держат примерно в таком же количестве или даже немного больше. Однако в густонаселенных городах, например, в Японии, кошки встречаются чаще. Они дешевле в содержании и требуют меньше внимания, что делает их идеальными питомцами для городской жизни. Эта независимость, как оказалось, может быть связана с их историческим прошлым.

Кипрский след и теория симбиоза

Самые ранние свидетельства сосуществования кошки и человека были найдены на Кипре и датируются восьмым тысячелетием до нашей эры. Поскольку диких кошек на острове в то время не было, ученые предположили, что их завезли с Ближнего Востока, где в эпоху неолита люди начали заниматься земледелием. Появились запасы зерна, а вместе с ними – мыши, на которых охотились кошки.

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Долгое время считалось, что отношения между человеком и кошкой были скорее симбиозом, чем одомашниванием. В отличие от собак, которых люди целенаправленно выводили для различных задач, кошки, по мнению ученых, сами приходили к человеческим поселениям. Они приносили пользу, уничтожая грызунов, и люди позволяли им оставаться. Такое взаимодействие называется комменсализмом, когда выгоду получает только один вид – кошка.

Египетский след: мрачная тайна раскрыта

Два новых исследования ставят эту теорию под сомнение. Палеогенетик Марко Де Мартино и его коллеги, изучив 70 древних геномов кошек, пришли к выводу, что современные домашние кошки произошли не от ближневосточных, а от североафриканских популяций. И произошло это не в эпоху неолита, а на несколько тысячелетий позже.

Зооархеолог Шон Доэрти и его команда считают, что ключевую роль в распространении домашних кошек сыграли религиозные ритуалы Древнего Египта. Самая ранняя достоверно идентифицированная домашняя кошка (Felis catus) была обнаружена в Египте и датируется 500 годом до нашей эры. Это была мумия. Около трех тысяч лет назад мумификация кошек стала распространенным жертвоприношением египетским богам. Людей начали специально разводить кошек для этих целей.

Богиня Бастет, которую изначально изображали с головой льва, в IX-VII веках до нашей эры все чаще стала появляться с головой африканской дикой кошки. Этот период совпал с ростом жертвоприношений кошек. Миллионы мумий были найдены, но еще больше кошек, вероятно, выжили и дали начало современной популяции.

Массовое разведение привело к появлению более дружелюбных и послушных особей. Ручные котята стали ценным товаром в международной торговле и распространились по всему миру. Таким образом, если новая теория верна, все современные домашние кошки – прямые потомки почитаемых в Древнем Египте животных, связанных с могущественной богиней. И, кажется, это многое объясняет в поведении наших питомцев.