Учёные получили первые микроростки клона 198-летнего Тургеневского дуба, уничтоженного в прошлом году

Воронежские учёные получили первые микроростки клона Тургеневского дуба, уничтоженного в прошлом году.

Дерево, посаженной Иваном Сергеевичем, упало во время урагана 30 ноября прошлого года, – напоминает Telegram канал Mash.

Специалисты воронежского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии решили клонировать легендарный дуб и поехали за кусочками ткани.

По словам директора института, работа осложняется тем, что дерево было больным. Никто в мире ещё не клонировал такое старое дерево, но учёные не теряют надежды.

Дуб в усадьбе Спасское-Лутовиново в Орловской области был главным деревом России и претендовал на победу в «Европейском дереве года». В марте его исключили из конкурса из-за санкций.