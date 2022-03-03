Учёные назвали привычку, «изгоняющую» секс из супружеской жизни

Учёные из США назвали привычку, которая способна «изгнать» секс из супружеской жизни. Именно она негативно влияет на женское либидо.

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По мнению американских исследователей, способность и желание женщины заниматься сексом с супругом «убивают» неправильный режим дня и недостаток сна. Если вы привыкли ложиться спать в разное время и не высыпаетесь, скорее всего, есть риск, что вас затронет эта проблема. Усталость неблаготворно влияет на гормональный фон: уровень половых гормонов при недостатке отдыха и сна снижается, а уровень гормонов стресса – возрастает.

Чтобы либидо «не отключилось», женщинам нужно соблюдать режим работы и сна. Стоит ложиться спать в одно и то же время, даже в выходные. Если вам бывает трудно уснуть, за полчаса до сна проводите расслабляющие процедуры. Это могут быть чтение, прослушивание музыки и приятных звуков, медитации, тёплая ванна.

Перед сном стоит отказаться от использования соцсетей и мессенджеров. За несколько часов до отхода ко сну лучше не брать телефон в руки. За шесть часов до сна рекомендуется отказываться от напитков, содержащих кофеин, пишет Пятый канал.