Учёные нашли связь между длиной пальцев и склонностью к алкоголю

Международная группа исследователей из Университета Суонси (Великобритания) и Медицинского университета Лодзи (Польша) обнаружила любопытную корреляцию между длиной пальцев и предрасположенностью к злоупотреблению алкоголем. Результаты опубликованы в журнале American Journal of Human Biology, пишет «Царьград».

В исследовании приняли участие 258 добровольцев, среди них 169 женщин. Анализ показал: у людей, чей безымянный палец заметно длиннее указательного, чаще встречается склонность к алкоголизму.

Учёные связывают этот феномен с гормональным фоном. Подобная форма руки указывает на высокий уровень тестостерона, а именно он, по предположениям специалистов, может усиливать тягу к спиртному.

При этом исследователи подчёркивают: речь идёт лишь о корреляции, а не о диагнозе. Длина пальцев может указывать на предрасположенность, но не означает, что человек обязательно станет зависимым. Алкоголизм формируется под влиянием множества факторов — генетики, социального окружения и психологического состояния.