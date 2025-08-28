Поразительное открытие сделали американские учёные: даже у людей, которые злоупотребляют алкоголем, правильный образ жизни может существенно снизить риск смерти от болезней печени. Это стало известно благодаря масштабному исследованию, опубликованному в журнале Journal of Hepatology, пишет «Газета.ру».

Алкоголь бьёт по печени, но есть защита

В рамках исследования учёные проанализировали данные более 60 тысяч человек, которые участвовали в крупном национальном опросе в США. Они сопоставили информацию о питании, физической активности и потреблении алкоголя с данными о смертности.

Результаты показали, что любой уровень употребления алкоголя — от умеренного до чрезмерного — повышает риск летального исхода от заболеваний печени. Однако регулярные тренировки и сбалансированное питание могут стать надёжной защитой.

Здоровое питание, богатое овощами, фруктами, злаками, морепродуктами и полезными жирами, снижало риск смерти на 84–86%. А физическая активность уменьшала вероятность летального исхода на 36–69%.

Особенно заметным защитный эффект оказался у женщин: хотя их организм более уязвим перед алкоголем, правильный образ жизни давал им более выраженную защиту.

Комплексный подход — ключ к здоровью

По словам профессора Наги Чаласани, который возглавлял исследование, результаты работы показывают, насколько важен комплексный подход к профилактике. «Здоровая диета и физическая активность помогают снизить смертность от алкогольных поражений печени при любом уровне употребления алкоголя», — отметил он.

Исследователи также подчеркнули, что социально уязвимые группы населения находятся в особой зоне риска. Это связано с тем, что у них чаще всего сочетаются сразу несколько вредных привычек: алкоголизм, некачественное питание и недостаток физической активности.