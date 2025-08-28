Четверг, 28 августа, 2025
14.9 C
Рязань
Здоровье

Учёные: диета и спорт уменьшают воздействие алкоголя на печень

Алексей Самохин
Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik

Поразительное открытие сделали американские учёные: даже у людей, которые злоупотребляют алкоголем, правильный образ жизни может существенно снизить риск смерти от болезней печени. Это стало известно благодаря масштабному исследованию, опубликованному в журнале Journal of Hepatology, пишет «Газета.ру».

Алкоголь бьёт по печени, но есть защита

В рамках исследования учёные проанализировали данные более 60 тысяч человек, которые участвовали в крупном национальном опросе в США. Они сопоставили информацию о питании, физической активности и потреблении алкоголя с данными о смертности.

Результаты показали, что любой уровень употребления алкоголя — от умеренного до чрезмерного — повышает риск летального исхода от заболеваний печени. Однако регулярные тренировки и сбалансированное питание могут стать надёжной защитой.

Здоровое питание, богатое овощами, фруктами, злаками, морепродуктами и полезными жирами, снижало риск смерти на 84–86%. А физическая активность уменьшала вероятность летального исхода на 36–69%.

Особенно заметным защитный эффект оказался у женщин: хотя их организм более уязвим перед алкоголем, правильный образ жизни давал им более выраженную защиту.

Комплексный подход — ключ к здоровью

По словам профессора Наги Чаласани, который возглавлял исследование, результаты работы показывают, насколько важен комплексный подход к профилактике. «Здоровая диета и физическая активность помогают снизить смертность от алкогольных поражений печени при любом уровне употребления алкоголя», — отметил он.

Исследователи также подчеркнули, что социально уязвимые группы населения находятся в особой зоне риска. Это связано с тем, что у них чаще всего сочетаются сразу несколько вредных привычек: алкоголизм, некачественное питание и недостаток физической активности.

Самые читаемые материалы

Происшествия

В Елатьме 19-летний водитель устроил серьёзное ДТП

Местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие.
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор,...
Общество

Александра Трусова поделилась снимками с фотосессии с сыном Михаилом

Известные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили назвать своего сына Михаил.
Новости Касимова

В Касимове произошёл пожар в многоквартирном доме

В соцсетях сообщается, что возгорание случилось в микрорайоне Затон.

Последние новости

Происшествия

Наркозакладчику из Рязани, задержанному в Касимове, грозит 20 лет колонии

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили два больших контейнера, в которых лежали 48 свёртков.
Происшествия

Жительница Рязани получила 5 лет за сотрудничество с разведкой Украины

55-летняя уроженка Азербайджана, имеющая российское гражданство, инициативно вышла на связь с представителем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Для этого она использовала популярные мессенджеры WhatsApp и Signal.
Кино и ТВ

Шоу «Однажды в России» возвращается на ТНТ с 29 августа

В новом сезоне зрители снова увидят любимый «золотой состав»: Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Ольгу Картункову, Екатерину Моргунову, Валерия Равдина, Михаила Стогниенко, Яну Кошкину и других звёзд юмора.
Новости России

Число жертв ангарского маньяка Попкова выросло до 92

Ангарский маньяк Михаил Попков признался в убийстве двух 27-летних подруг,...
Новости России

SHOT: Макаревичу* устроили холодный прием в Грузии

Музыканту Андрею Макаревичу* устроили холодный прием и подарили всего...
Новости России

Силовики раскрыли детали поисков загадочно пропавшего мальчика на Урале

Родители из Артемовского не подтвердили, что найденная накануне одежда...
Новости России

Челябинцы похвастались, что находят в лесах опята и гигантские лисички

Жители Челябинской области рассказали в социальных сетях, что без...
Новости России

«Изнанка»: ночью в Киеве поразили предприятие по выпуску БПЛА

Минувшей ночью российские войска атаковали предприятие, выпускающее беспилотники для...